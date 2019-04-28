В Воронежской области горит здание на площади 20 тысяч квадратных метров
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«Площадь пожара порядка 20 тыс. кв. м», — указали в МЧС.
К тушению привлечены 95 человек и 39 единиц техники.
26 апреля стало известно о возгорании на складе готовой продукции на территории завода «Красмаш», где производят ракеты «Сармат» и «Синева».
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.