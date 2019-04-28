В Воронежской области горит здание на площади 20 тысяч квадратных метров

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В Воронежской области произошёл пожар в распределительном центре. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 20 тыс. кв. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Площадь пожара порядка 20 тыс. кв. м», — указали в МЧС.

К тушению привлечены 95 человек и 39 единиц техники.

26 апреля стало известно о возгорании на складе готовой продукции на территории завода «Красмаш», где производят ракеты «Сармат» и «Синева».

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

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