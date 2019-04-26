В Красноярске горит здание на территории завода «Красмаш»

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В Красноярске на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос»), где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru.
В Красноярске горит здание на территории завода «Красмаш»
  • © РИА Новости

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.

«На территории «Красмаша» расположен завод по производству холодильников «Бирюса», склад годовой продукции. На этом складе произошло возгорание», — уточнил он.

По словам Устименко, сотрудники завода и представители экстренных служб региона к настоящему времени приняли меры, чтобы обезопасить помещения, относящиеся к предприятию.

Также портал trk7 опубликовал видео, на кадрах которого виден густой чёрный дым, поднимающийся над зданиями на территории «Красмаша».

Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.

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