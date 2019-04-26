В Красноярске горит здание на территории завода «Красмаш»
- © РИА Новости
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
«На территории «Красмаша» расположен завод по производству холодильников «Бирюса», склад годовой продукции. На этом складе произошло возгорание», — уточнил он.
По словам Устименко, сотрудники завода и представители экстренных служб региона к настоящему времени приняли меры, чтобы обезопасить помещения, относящиеся к предприятию.
Также портал trk7 опубликовал видео, на кадрах которого виден густой чёрный дым, поднимающийся над зданиями на территории «Красмаша».
Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.