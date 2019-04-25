Противокорабельные береговые комплексы ЧФ проводят тактические учения в Крыму и на Кубани

Короткая ссылка
Противокорабельные береговые комплексы «Бал», «Бастион» и «Берег» проводят тактические учения на полигонах в Крыму и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Противокорабельные береговые комплексы ЧФ проводят тактические учения в Крыму и на Кубани
  • РИА Новости

«На начальном этапе личный состав дивизионов отработал комплекс учебных мероприятий по приведению в боевую готовность с выходом боевой техники из парков, совершением маршей в район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигоны боевой подготовки», — заявили в ЧФ.

На следующих этапах экипажи отработают выдвижение в назначенные позиционные районы, приведение ракетных и артиллерийских комплексов к бою, подготовке к стрельбе, а также смену огневых позиций.

Завершающим этапом будет выполнение задач по прикрытию корабельных сил флота в море.

В манёврах участвуют около 300 военнослужащих и 50 единиц вооружения и спецтехники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что морские пехотинцы ЧФ отработали погрузку на десантный корабль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить