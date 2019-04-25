Противокорабельные береговые комплексы ЧФ проводят тактические учения в Крыму и на Кубани

Противокорабельные береговые комплексы «Бал», «Бастион» и «Берег» проводят тактические учения на полигонах в Крыму и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«На начальном этапе личный состав дивизионов отработал комплекс учебных мероприятий по приведению в боевую готовность с выходом боевой техники из парков, совершением маршей в район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигоны боевой подготовки», — заявили в ЧФ.

На следующих этапах экипажи отработают выдвижение в назначенные позиционные районы, приведение ракетных и артиллерийских комплексов к бою, подготовке к стрельбе, а также смену огневых позиций.

Завершающим этапом будет выполнение задач по прикрытию корабельных сил флота в море.

В манёврах участвуют около 300 военнослужащих и 50 единиц вооружения и спецтехники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что морские пехотинцы ЧФ отработали погрузку на десантный корабль.