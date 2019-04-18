Морские пехотинцы ЧФ отработали погрузку на десантный корабль

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Морские пехотинцы Черноморского флота отработали погрузку на десантный корабль, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Морские пехотинцы ЧФ отработали погрузку на десантный корабль
  • Большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Кунников» / @mod_russia
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Экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников» провёл занятия с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты по организации погрузки боевой техники и личного состава на корабль.

Особое внимание во время тренировок уделялось совершенствованию военнослужащими личных навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, её размещению и креплению.

Также стало известно, что на Балтийском флоте провели учения по высадке морского десанта. Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

К занятиям привлекли 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 10 самолётов и вертолётов морской авиации, 40 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также 500 военнослужащих.

Ранее лётчики Балтфлота отработали уничтожение кораблей условного противника.

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