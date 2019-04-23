За март автопроизводство в Санкт-Петербурге выросло на 11%, а за первый квартал текущего года показатель вырос на 6%. Так, за три месяца заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 93 тыс. машин.

«В марте автозаводы выпустили 32 000 машин - на 11 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года. Это лучшая динамика производства по итогам одного месяца в этом году», — цитирует kp.ru аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Ранее стало известно, что продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 19% в I квартале.

По данным Nation News, при этом в первую пятёрку самых продаваемых моделей попали Lamborghini и Rolls-Royce.