За март автопроизводство в Санкт-Петербурге выросло на 11%
- Reuters
«В марте автозаводы выпустили 32 000 машин - на 11 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года. Это лучшая динамика производства по итогам одного месяца в этом году», — цитирует kp.ru аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».
Ранее стало известно, что продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 19% в I квартале.
По данным Nation News, при этом в первую пятёрку самых продаваемых моделей попали Lamborghini и Rolls-Royce.