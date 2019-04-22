В затопленных сёлах Свердловской области организовали работу санавиации

В затопленных сёлах Свердловской области организовали работу санитарной авиации, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональное правительство.

20 апреля за помощью обратилась станция Туринска, где из-за разлива реки Туры от большой земли была отрезана деревня Кумарьинское. Силами санавиации пациента доставили в больницу Ирбита.

В настоящее время вылеты совершают три вертолёта. К концу 2019 года ожидается, что база пополнится ещё двумя. В регионе насчитывается 25 оборудованных вертолётных площадок. В экстренных случаях вертолёты способны совершать посадку на импровизированные площадки, освещающиеся автомобильными фарами.

Ранее InKazan.ru сообщало, что спасатели оценили паводковую ситуацию в Татарстане.