В затопленных сёлах Свердловской области организовали работу санавиации

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В затопленных сёлах Свердловской области организовали работу санитарной авиации, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональное правительство.
В затопленных сёлах Свердловской области организовали работу санавиации
  • © Александр Паниотов
  • РИА Новости

20 апреля за помощью обратилась станция Туринска, где из-за разлива реки Туры от большой земли была отрезана деревня Кумарьинское. Силами санавиации пациента доставили в больницу Ирбита.

В настоящее время вылеты совершают три вертолёта. К концу 2019 года ожидается, что база пополнится ещё двумя. В регионе насчитывается 25 оборудованных вертолётных площадок. В экстренных случаях вертолёты способны совершать посадку на импровизированные площадки, освещающиеся автомобильными фарами.

Ранее InKazan.ru сообщало, что спасатели оценили паводковую ситуацию в Татарстане.

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