Спасатели оценили паводковую ситуацию в Татарстане

В Татарстане рассказали о паводковой ситуации, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

На Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона уровень Волги поднялся на 18 см — до 50,96 м (при отметке опасного критического уровня в 54,24 м).

Возле Набережных Челнов уровень воды Нижнекамского водохранилища достиг 63,02 м (при отметке критического уровня в 65,9 м).

На остальных реках отмечена стабилизация паводка.

В зоне подтопления на данный момент находится мост в посёлке Урняк в Нурлатском районе.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что с 15 апреля в Удмуртии вводят режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС в связи с паводком и осложнением пожароопасной обстановки.