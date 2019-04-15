Спасатели оценили паводковую ситуацию в Татарстане
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- РИА Новости
На Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона уровень Волги поднялся на 18 см — до 50,96 м (при отметке опасного критического уровня в 54,24 м).
Возле Набережных Челнов уровень воды Нижнекамского водохранилища достиг 63,02 м (при отметке критического уровня в 65,9 м).
На остальных реках отмечена стабилизация паводка.
В зоне подтопления на данный момент находится мост в посёлке Урняк в Нурлатском районе.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что с 15 апреля в Удмуртии вводят режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС в связи с паводком и осложнением пожароопасной обстановки.