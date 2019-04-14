В МВД сообщили о задержании в Подмосковье двух мужчин с 30 кг наркотиков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

«Сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в Московской области задержаны два жителя столицы в возрасте 29 лет и 41 года», — отметила она.

По словам Волк, в ходе досмотра транспортного средства задержанных было обнаружено два пакета с порошкообразным веществом, десять брикетов и семь плиток, предположительно, с наркотическим средством растительного происхождения.

Впоследствии полицейские обыскали арендованный ими гараж, где нашли ещё ряд свёртков и пакетов с неизвестным содержимым.

«Экспертиза установила, что изъятое — это гашиш и амфетамин. Общий вес наркотиков составил более 30 кг», — заключила Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по региону передавало, что в Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны и синтетических наркотиков.