В Удмуртии полиция ликвидировала лабораторию по производству конопли

В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны и синтетических наркотиков. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

©18.мвд.рф

Отмечается, что в доме мужчины полицейские обнаружили лабораторию по культивированию конопли и производству марихуаны, было изъято 49 кустов. По факту незаконного производства и сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. В марте URA.RU передавало, что Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 42-летнего гражданина Молдавии и 22-летнего местного жителя по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.