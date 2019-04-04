В Удмуртии полиция ликвидировала лабораторию по производству конопли
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Отмечается, что в доме мужчины полицейские обнаружили лабораторию по культивированию конопли и производству марихуаны, было изъято 49 кустов.
По факту незаконного производства и сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.
В марте URA.RU передавало, что Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 42-летнего гражданина Молдавии и 22-летнего местного жителя по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.