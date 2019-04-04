Умер Георгий Данелия

В Удмуртии полиция ликвидировала лабораторию по производству конопли

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В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны и синтетических наркотиков. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
В Удмуртии полиция ликвидировала лабораторию по производству конопли
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Отмечается, что в доме мужчины полицейские обнаружили лабораторию по культивированию конопли и производству марихуаны, было изъято 49 кустов.

По факту незаконного производства и сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

В марте URA.RU передавало, что Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 42-летнего гражданина Молдавии и 22-летнего местного жителя по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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