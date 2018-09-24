В Удмуртии арестовали троих подозреваемых в нападении на полицейских

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В Удмуртии арестовали троих мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских.
В Удмуртии арестовали троих подозреваемых в нападении на полицейских
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 21 сентября в Завьялово. В правоохранительные органы поступила информация о квартирной краже.

Оперуполномоченный и водитель-полицейский решили проверить на причастность к случившемуся одного из местных жителей. Для этого они прибыли в квартиру, где проживали, в частности, 45-летние супруги и их сыновья 22 и 25 лет.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире часть похищенного имущества. После прибытия подкрепления братьев и их отца задержали. Они обвиняются в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти. Суд заключил их под стражу.

В отношении матери, которая также напала на полицейских, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело после попытки задержанного напасть на полицейского.

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