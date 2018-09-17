В Курганской области завели дело после попытки задержанного напасть на полицейского
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Как заявил старший помощник руководителя уральского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Лебедев, инцидент произошёл 14 сентября.
На вокзале в Кургане при составлении протокола за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте задержанный вытащил из рюкзака топор и бросился на сотрудника полиции. Нападавшего нейтрализовали.
Ранее Nation News сообщал, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейского.