В Курганской области завели дело после попытки задержанного напасть на полицейского

В Курганской области завели уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении полицейского, сообщает URA.RU.

Как заявил старший помощник руководителя уральского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Лебедев, инцидент произошёл 14 сентября.

На вокзале в Кургане при составлении протокола за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте задержанный вытащил из рюкзака топор и бросился на сотрудника полиции. Нападавшего нейтрализовали.

Ранее Nation News сообщал, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейского.