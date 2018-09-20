Володин поручил провести парламентские слушания по вопросам образования
- РИА Новости
На пленарном заседании представитель КПРФ Олег Смолин предложил дополнить национальный проект «Образование» федеральными проектами о здоровье детей, статусе педагога и рядом других.
Володин назвал эту тематику очень важной и актуальной.
«Давайте с вами по этим вопросам договоримся. Проведём большие парламентские слушания», — сказал он.
По его словам, также необходимо попросить первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова вместе с комитетом подготовить это мероприятие.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России государственный реестр репетиторов.