Володин поручил провести парламентские слушания по вопросам образования

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести большие парламентские слушания по вопросам образования, сообщает газета «Дни.ру».

На пленарном заседании представитель КПРФ Олег Смолин предложил дополнить национальный проект «Образование» федеральными проектами о здоровье детей, статусе педагога и рядом других.

Володин назвал эту тематику очень важной и актуальной.

«Давайте с вами по этим вопросам договоримся. Проведём большие парламентские слушания», — сказал он.

По его словам, также необходимо попросить первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова вместе с комитетом подготовить это мероприятие.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России государственный реестр репетиторов.