Володин поручил провести парламентские слушания по вопросам образования

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести большие парламентские слушания по вопросам образования, сообщает газета «Дни.ру».
Володин поручил провести парламентские слушания по вопросам образования
  • РИА Новости

На пленарном заседании представитель КПРФ Олег Смолин предложил дополнить национальный проект «Образование» федеральными проектами о здоровье детей, статусе педагога и рядом других.

Володин назвал эту тематику очень важной и актуальной.

«Давайте с вами по этим вопросам договоримся. Проведём большие парламентские слушания», — сказал он.

По его словам, также необходимо попросить первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова вместе с комитетом подготовить это мероприятие.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России государственный реестр репетиторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить