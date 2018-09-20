В Госдуме предлагают создать государственный реестр репетиторов

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать в России государственный реестр репетиторов. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) он направил министру просвещения Ольге Васильевой.

По словам парламентария, почти половина российских школьников получают услуги репетиторов. Однако не все из специалистов представляют собой профессионалов своего дела. В результате родители часто оплачивают фактически невыполненную работу по обучению детей.

«В России должен быть создан официальный государственный реестр квалифицированных специалистов-экспертов, обладающих соответствующими знаниями. В настоящий момент свидетельства, подтверждающие подготовку репетитора-эксперта, выдают различные частные организации, что приводит к появлению на рынке образовательных услуг поддельных сертификатов, купленных недобросовестными репетиторами. Проверить подлинность документа и квалификацию эксперта в этом случае практически невозможно», — следует из обращения.

Чернышов отметил, что решить проблему поможет государственная сертификация репетиторов с выдачей официальных документов единого образца.

«Только тогда родители смогут быть уверены, что обучать их ребёнка будет действительно высококлассный специалист, получающий оправданную плату за свою работу», — заключил депутат.

Ранее опрос показал, что 73% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школах.