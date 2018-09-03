В Госдуме предложили отменить в школах занятия по субботам

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Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил отменить в школах занятия по субботам, сообщает «Парламентская газета».
В Госдуме предложили отменить в школах занятия по субботам
  • РИА Новости

«Да, школьники должны получать достаточный объём знаний, уметь в них ориентироваться и развивать. Но не нужно перегружать их школьными часами, это даёт ровно обратный эффект», — сказал он.

По его словам, при шестидневке родители не могут никуда поехать с детьми на выходные, так как эти выходные напрочь отсутствуют.

Депутат пошутил, что можно и вовсе оставить школьников без выходных и без времени на сон.

«Тогда они вообще должны у нас все профессорами выходить после 11-го класса», — добавил он.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору школьных портфелей.

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