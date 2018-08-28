Роспотребнадзор дал советы по выбору школьных портфелей

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьных портфелей в преддверии 1 сентября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт службы.

В частности, на ранце указывается возраст ребёнка, для которого он предназначен, а также вес портфеля без содержимого. Для учеников начальной школы это не более 700 граммов, для детей постарше — не более 1 кг.

Для детей младшего возраста ранец должен иметь формоустойчивую спинку, позволяющую правильно распределить вес.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что в школьной форме дети проводят около шести часов в день, поэтому она не должна стеснять движения и иметь резкий запах. Рекомендуется выбирать одежду сдержанного цвета из натуральных тканей.

Ранее Роскачество в преддверии нового учебного года отчиталось о проверке школьных рюкзаков.