Роспотребнадзор дал советы по выбору школьных портфелей
- РИА Новости
В частности, на ранце указывается возраст ребёнка, для которого он предназначен, а также вес портфеля без содержимого. Для учеников начальной школы это не более 700 граммов, для детей постарше — не более 1 кг.
Для детей младшего возраста ранец должен иметь формоустойчивую спинку, позволяющую правильно распределить вес.
Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что в школьной форме дети проводят около шести часов в день, поэтому она не должна стеснять движения и иметь резкий запах. Рекомендуется выбирать одежду сдержанного цвета из натуральных тканей.
Ранее Роскачество в преддверии нового учебного года отчиталось о проверке школьных рюкзаков.