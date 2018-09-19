Опрос: 73% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школах

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По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть россиян поддерживает инициативу запрета использования смартфонов и иных гаджетов детьми во время учебных занятий.
Опрос: 73% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школах
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Кардашов Антон

«Большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий», — цитирует ТАСС материалы исследования.

Также 69% респондентов полагают, что школьники станут лучше учиться, если подобные ограничения будут введены.

Ранее во ВЦИОМ отметили, что подготовка детей к учебному году вызвала финансовые затруднения у 51% родителей.

Также портал Nation News со ссылкой на Росстат передавал, что реальные заработные платы россиян выросли на 8% в июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

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