В Крыму экс-сотрудника ГИБДД приговорили к 7,5 года тюрьмы за ДТП с двумя погибшими

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Ялтинский городской суд вынес приговор в отношении экс-сотрудника ГИБДД, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу суда.
В Крыму экс-сотрудника ГИБДД приговорили к 7,5 года тюрьмы за ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

Установлено, что 21 мая водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.

Затем он продолжил движение, что привело к столкновению с ВАЗом. Погибли женщина, которая находилась за рулём Kia, а также годовалый ребёнок.

Впоследствии выяснилось, что иномаркой управлял старший инспектор ДПС ГИБДД по Ялте, который в момент ДТП не находился на службе и был в состоянии опьянения.

«Суд вынес решение, согласно которому подсудимый приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», — заявили в суде.

Ранее, как передавало URA.RU, в Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами.

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