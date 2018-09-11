В Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами

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В Пермском крае назвали причину дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль наехал на пешеходов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По имеющимся данным, у 56-летнего водителя Олега Шумакова случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил шесть человек, которые переходили дорогу в городе Чусовом Пермского края, водитель скрылся с места происшествия.

Также в Минздраве Пермского края рассказали о состоянии сбитых пешеходов.

Кроме того, портал ВашГород.ру сообщал, что в результате столкновения автомобиля с тепловозом в Кузбассе погибли два человека.

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