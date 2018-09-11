В Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами
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- РИА Новости
По имеющимся данным, у 56-летнего водителя Олега Шумакова случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил шесть человек, которые переходили дорогу в городе Чусовом Пермского края, водитель скрылся с места происшествия.
Также в Минздраве Пермского края рассказали о состоянии сбитых пешеходов.
Кроме того, портал ВашГород.ру сообщал, что в результате столкновения автомобиля с тепловозом в Кузбассе погибли два человека.