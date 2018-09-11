В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии сбитых пешеходов
- РИА Новости
«По предварительным данным, шесть пострадавших. Двое из них в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что помощь пострадавшим пешеходам оказывается в Чусовом.
В ведомстве добавили, что из Перми в город отправлен травматолог санавиации и реанимобиль медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил шесть человек, водитель скрылся с места происшествия.
6 сентября URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении водителя мусоровоза, сбившего школьника.