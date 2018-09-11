В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии сбитых пешеходов

В Минздраве Пермского края заявили, что двое из шести сбитых в городе Чусовом пешеходов находятся в тяжёлом состоянии.

«По предварительным данным, шесть пострадавших. Двое из них в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что помощь пострадавшим пешеходам оказывается в Чусовом.

В ведомстве добавили, что из Перми в город отправлен травматолог санавиации и реанимобиль медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил шесть человек, водитель скрылся с места происшествия.

6 сентября URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении водителя мусоровоза, сбившего школьника.