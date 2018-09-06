В ХМАО водителю мусоровоза, насмерть сбившему школьника, вынесли приговор
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Инцидент произошёл 6 февраля в Сургуте.
По версии следствия, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на восьмилетнего мальчика, направлявшегося в школу. Ребёнок скончался на месте.
Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Водитель полностью признал вину.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с лишением права управления транспортными средствами на два года. Как уточнили в СК России, суд учёл смягчающие обстоятельства.
Ранее Nation News сообщал, что в аварии в Новосибирской области погибли четыре человека.