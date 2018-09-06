В ХМАО водителю мусоровоза, насмерть сбившему школьника, вынесли приговор

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В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении водителя мусоровоза, сбившего школьника. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В ХМАО водителю мусоровоза, насмерть сбившему школьника, вынесли приговор
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Инцидент произошёл 6 февраля в Сургуте.

По версии следствия, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на восьмилетнего мальчика, направлявшегося в школу. Ребёнок скончался на месте.

Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Водитель полностью признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с лишением права управления транспортными средствами на два года. Как уточнили в СК России, суд учёл смягчающие обстоятельства.

Ранее Nation News сообщал, что в аварии в Новосибирской области погибли четыре человека.

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