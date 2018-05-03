Водитель мусоровоза признал вину по делу о гибели школьника в Сургуте

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Сургутский городской суд рассмотрит дело о гибели школьника в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мусоровоза, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Водитель признал свою вину. Материалы расследования направлены в инстанцию.

ДТП произошло 6 февраля на улице Энергетиков. КамАЗ совершил наезд на ребёнка, шедшего в школу. Школьник погиб.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ему также могут назначить принудительные работы на срок до четырёх лет.

В 2017 году Newinform сообщало, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека.

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