Комитет Госдумы не поддержал проект об исключении уголовной ответственности за репосты
Об этом сообщает РИА Новости.
«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», — пояснил глава комитета Василий Пискарёв.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение либерализовать статью 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).