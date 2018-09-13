Комитет Госдумы не поддержал проект об исключении уголовной ответственности за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Об этом сообщает РИА Новости. «Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», — пояснил глава комитета Василий Пискарёв. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение либерализовать статью 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).