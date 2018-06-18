Скончался основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский

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В Рязанской области скончался основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, который отбывал наказание в исправительном учреждении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по региону.
Скончался основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский
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Как сообщили в пресс-службе, 13 июня Мальчевский обратился в медицинскую часть учреждения с жалобами на самочувствие. Как отмечается, при осмотре следов насилия или отравления обнаружено не было.

Мальчевского доставили в областную больницу в тот же день, однако его состояние не улучшилось. Он скончался 16 июня.

В 2016 году суд в Москве приговорил Мальчевского к четырём годам лишения свободы и штрафу 400 тыс. рублей по делу о мошенничестве.

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