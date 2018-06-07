На фасадах зданий в Москве появятся видеоролики в честь Дня России

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На фасадах зданий в Москве 11 и 12 июня появятся видеоролики в честь Дня России, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
На фасадах зданий в Москве появятся видеоролики в честь Дня России
  • Reuters

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Видео с хештегом #мыроссия можно будет увидеть на медиафасадах домов №8 и №28, домах-книжках №11 и №19 по Новому Арбату. С наступлением сумерек верхнюю часть зданий на этой улице подсветят российским триколором.

На фасаде здания Госдумы появится декоративное панно с изображением карты России, а также триколором.

Ранее m24 сообщало о видеороликах на зданиях столицы в честь Дня славянской письменности.

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