В Москве появилось более 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi с начала года

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В Москве появилось более 2,2 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi с начала 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
В Москве появилось более 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi с начала года
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Теперь столичный беспроводной интернет доступен на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца, в восьми парках, на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках, во всех 13 кинотеатрах сети «Москино».

В частности, бесплатный Wi-Fi есть на улице Малая Дмитровка и на Триумфальной площади. Он также подключён в Бабушкинском и Лианозовском парках, передаёт Newinform.

Всего такой интернет подключён более чем на 300 улицах и в 40 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров.

Ранее сообщалось, что стадион «Лужники» полностью оборудован Wi-Fi к ЧМ-2018.

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