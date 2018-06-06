В Мурманской области возобновляют отопительный сезон из-за холодов

В некоторых муниципалитетах Мурманской области возобновили отопительный сезон из-за холодов. Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечается, в самом Мурманске отопительный сезон не прекращался. При этом ранее возобновили подачу тепла в Кировске и Коашве, а теперь отопление включают в населённых пунктах Печенгского района.

В настоящее время в регионе облачная погода с прояснениями, местами снег и ветер. Ночью ожидаются заморозки до -2 °С.

Ранее ФАН сообщал, что в Сыктывкаре возобновили отопление социальных учреждений из-за холодов.