В Мурманской области возобновляют отопительный сезон из-за холодов

Короткая ссылка
В некоторых муниципалитетах Мурманской области возобновили отопительный сезон из-за холодов. Об этом сообщает Интерфакс.
В Мурманской области возобновляют отопительный сезон из-за холодов
  • © instagram.com/narodnoe_tv
  • globallookpress.com

Как отмечается, в самом Мурманске отопительный сезон не прекращался. При этом ранее возобновили подачу тепла в Кировске и Коашве, а теперь отопление включают в населённых пунктах Печенгского района.

В настоящее время в регионе облачная погода с прояснениями, местами снег и ветер. Ночью ожидаются заморозки до -2 °С.

Ранее ФАН сообщал, что в Сыктывкаре возобновили отопление социальных учреждений из-за холодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить