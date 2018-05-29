СК предъявил обвинения захватившему заложников на востоке Москвы

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Следственный комитет предъявил обвинения жителю Москвы в совершении убийства и захвате заложников в одном из жилых домов города.
СК предъявил обвинения захватившему заложников на востоке Москвы
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Следователи, получив разрешение врачей, допросили злоумышленника и предъявили ему обвинение. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что злоумышленник обвиняется в «убийстве, совершённом с особой жестокостью, и захвате заложников, повлёкшем умышленное причинение смерти человеку».

Ранее председатель Союза художников Сергей Заграевский в беседе с телеканалом «360» рассказал о захватившем заложников в Москве мужчине.

24 мая в Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек.

По данным полиции, один из заложников скончался от полученных телесных повреждений. Сам злоумышленник был позднее задержан.

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