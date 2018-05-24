В Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек

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Вооружённый мужчина удерживает в заложниках семью из трёх человек в доме, расположенном на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
В Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек
  • РИА Новости

«Установлено, что находящийся в квартире мужчина произвёл выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трёх человек», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время территория вокруг дома оцеплена, проводятся мероприятия по задержанию мужчины.

В январе URA.RU передавало, что в Курганской области вынесли приговор жителю города Макушина, напавшему на сотрудников Росгвардии.

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