В Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек
- РИА Новости
«Установлено, что находящийся в квартире мужчина произвёл выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трёх человек», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время территория вокруг дома оцеплена, проводятся мероприятия по задержанию мужчины.
В январе URA.RU передавало, что в Курганской области вынесли приговор жителю города Макушина, напавшему на сотрудников Росгвардии.