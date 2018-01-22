В Курганской области вынесен приговор напавшему на сотрудников Росгвардии

В Курганской области вынесли приговор жителю города Макушина, напавшему на сотрудников Росгвардии, сообщает URA.RU.

Как заявили в региональном СУ СК России, ближайшие шесть лет обвиняемый проведёт в колонии особого режима.

Инцидент произошёл 19 октября 2017 года, когда наряд вневедомственной охраны прибыл к одному из домов в Макушине по сообщению о краже коровы. Заметив сотрудников Росгвардии, 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выскочил из-за ограды с топором в руках.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

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