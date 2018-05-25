В Союзе художников рассказали о захватившем заложников в Москве мужчине
- Александр Боровой
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По словам Заграевского, Боровой писал картины в редкой технике вышивки. Все его работы были уникальными.
Он не стал связывать поведение мужчины с профессиональной деятельностью, отметив, что художники — такие же люди, как и все.
Ранее сообщалось, что захвативший заложников в Москве мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Также стало известно, что СК возбудил дело по факту захвата заложников на востоке Москвы.