СК возбудил дело после захвата заложников на востоке Москвы
- РИА Новости
«По факту убийства мужчины и захвату заложников возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК России («Убийство») и ст. 206 УК России («Захват заложников»), — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек.
По данным полиции, один из заложников скончался от полученных телесных повреждений. Сам злоумышленник был позднее задержан.