СК возбудил дело после захвата заложников на востоке Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины и захвата заложников в квартире дома, расположенном на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

«По факту убийства мужчины и захвату заложников возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК России («Убийство») и ст. 206 УК России («Захват заложников»), — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек.

По данным полиции, один из заложников скончался от полученных телесных повреждений. Сам злоумышленник был позднее задержан.