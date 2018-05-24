В МВД сообщили о гибели одного из захваченных на востоке Москвы заложников

Один из заложников, захваченных вооружённым мужчиной в квартире на востоке Москвы, погиб. Злоумышленник был задержан и отправлен в больницу, поскольку нанёс себе ножевое ранение.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых он скончался», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточнили в ведомстве, мужчина был задержан.

«При задержании злоумышленник нанёс себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение», — добавил представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек.