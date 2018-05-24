В МВД сообщили о гибели одного из захваченных на востоке Москвы заложников

Короткая ссылка
RT
Один из заложников, захваченных вооружённым мужчиной в квартире на востоке Москвы, погиб. Злоумышленник был задержан и отправлен в больницу, поскольку нанёс себе ножевое ранение.
В МВД сообщили о гибели одного из захваченных на востоке Москвы заложников
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых он скончался», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточнили в ведомстве, мужчина был задержан.

«При задержании злоумышленник нанёс себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение», — добавил представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить