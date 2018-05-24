В МВД сообщили о гибели одного из захваченных на востоке Москвы заложников
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых он скончался», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Как уточнили в ведомстве, мужчина был задержан.
«При задержании злоумышленник нанёс себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение», — добавил представитель МВД.
Ранее сообщалось, что в Москве вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек.