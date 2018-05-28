В Петербурге таможенники изъяли 16 тонн контрафактного табака для кальянов

В Санкт-Петербурге изъяли 16 тонн контрафактного табака для кальянов, сообщает kp.ru.

Канал поступления нелегальной продукции перекрыли сотрудники Северо-Западной оперативной таможни.

В конце 2017 года таможенники в подсобном помещении магазина на территории Апраксина двора нашли более тонны контрафакта производства Турции, Египта, США, Индии, Иордании, ОАЭ.

Как выяснилось в ходе расследования, табак реализовывали по петербургским торговым точкам и ресторанам. Об этом заявили в пресс-службе таможни.

Документы, подтверждающие легальность ввоза товара в Россию, отсутствовали. Также не было обязательных акцизных марок.

В результате расследования был обнаружен склад, где хранилась основная часть продукции — более 16 тонн. Товар изъят. По заключению эксперта, его рыночная стоимость составляет около 29 млн рублей.

Организаторы канала нелегального ввоза табака установлены. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Nation News сообщало, что в Самарской области пресекли подпольное производство табачной продукции.