В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка после ДТП с автобусом, перевозившим детей

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В Свердловской области начата проверка после столкновения грузовика и автобуса, перевозившего детей.
В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка после ДТП с автобусом, перевозившим детей
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Свердловской области.

«С учётом того, что в данной ситуации имело место возможное ненадлежащее оказание услуг по перевозке группы детей, чьи жизнь и здоровье подверглись опасности, следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщило, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей, никто не пострадал.

Отмечается, что автобус осуществлял организованную перевозку детей из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда.

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