В Челябинской области бросившего кружку в полицейского мужчину приговорили к колонии

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В Челябинской области суд вынес приговор 51-летнему жителю, который бросил в голову полицейскому керамическую кружку.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, мужчина приговорён к десяти месяцам колонии.

«Судом установлено, что осуждённый 29 декабря 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире... из открытого окна прицельно бросил керамическую кружку в голову полицейскому», — говорится в сообщении.

Ранее в СК заявили, что мужчина, пронёсший сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции «Сухаревская» Калужско-Рижской линии метро Москвы, находится под подпиской о невыезде

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