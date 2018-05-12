Пронёсший росгвардейца по вестибюлю метро в Москве отпущен под подписку о невыезде

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Мужчина, пронёсший сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции «Сухаревская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Подписка о невыезде избрана следствием в качестве меры пресечения 27-летнему неработающему жителю Москвы, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на станции метро «Сухаревская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был допрошен следователем.

Накануне мужчине были предъявлены обвинения.

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