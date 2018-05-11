СК возбудил дело в отношении мужчины, пронёсшего полицейского по вестибюлю метро в Москве
Следствие предъявило обвинение в совершении преступления мужчине, который пронёс сотрудника полиции по вестибюлю станции метро «Сухаревская» в Москве, передаёт пресс-служба Следственного комитета России.
«В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит сообщение газета «Известия».
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
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