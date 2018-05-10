В Ивановской области завели уголовное дело из-за падения ребёнка с аттракциона

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В Ивановской области возбудили уголовное дело из-за падения ребёнка с аттракциона, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Инцидент произошёл 9 мая в городе Родники.

11-летняя девочка выпала из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона. Она получила травмы и была госпитализирована.

Дело завели по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщает Inforeactor, идёт допрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку после травмирования двоих детей в Москве во время урагана.

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