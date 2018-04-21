СК проводит проверку после травмирования двоих детей в Москве во время урагана

СК устанавливает обстоятельства травмирования на севере Москвы двух девочек, одна из которых скончалась. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, скончалась от полученных травм», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечается, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что СК проводит проверку после гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье.

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