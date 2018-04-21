СК проводит проверку после травмирования двоих детей в Москве во время урагана

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СК устанавливает обстоятельства травмирования на севере Москвы двух девочек, одна из которых скончалась. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, скончалась от полученных травм», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечается, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что СК проводит проверку после гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье.

Также URA.RU сообщало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.

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