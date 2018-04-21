СК проводит проверку после гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели мужчины, на которого упал бытовой вагончик в Мытищинском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«В посёлке Кардо-лента Мытищинского района на территории поля обнаружено тело 36-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник заявил, что в Мытищинском районе Московской области мужчина погиб после того, как его придавило строительным вагончиком, который перевернулся из-за ураганного ветра.

Также URA.RU сообщал, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.

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