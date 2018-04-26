СК возбудил дело из-за смерти женщины во время пластической операции в Москве

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 29-летней женщины в частной клинике в центре Москвы во время пластической операции.

«25 апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы скончалась 29-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело. Также расследуются аналогичные факты, произошедшие в данном медцентре», — говорится в сообщении.

В клинике и дома у руководства и медперсонала были проведены обыски. Изъята необходимая документация.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 24 апреля было возбуждено ещё одно уголовное дело из-за 32-летней смерти женщины во время пластической операции в Москве.

Женщина умерла 15 апреля во время операции по коррекции груди. Врачи отказываются назвать родственникам причину смерти.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных