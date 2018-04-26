СК возбудил дело из-за смерти женщины во время пластической операции в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 29-летней женщины в частной клинике в центре Москвы во время пластической операции.

«25 апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы скончалась 29-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело. Также расследуются аналогичные факты, произошедшие в данном медцентре», — говорится в сообщении.

В клинике и дома у руководства и медперсонала были проведены обыски. Изъята необходимая документация.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 24 апреля было возбуждено ещё одно уголовное дело из-за 32-летней смерти женщины во время пластической операции в Москве.

Женщина умерла 15 апреля во время операции по коррекции груди. Врачи отказываются назвать родственникам причину смерти.

Подробнее — в материале RT.