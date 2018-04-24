«Хирург заверил, что всё пройдёт легко»: москвичка умерла во время операции по коррекции груди

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели в одной из столичных клиник пластической хирургии 32-летней москвички. Женщина умерла 15 апреля во время операции по коррекции груди. Врачи отказываются назвать родственникам причину смерти, однако муж и мать считают, что к летальному исходу могла привести ошибка анестезиолога. Как рядовая пластическая операция обернулась трагедией — в материале RT.

15 апреля в московской частной клинике «Триумф Палас» на операционном столе скончалась 32-летняя Екатерина Киселёва, обратившаяся к врачам, чтобы сделать операцию по коррекции груди. Её родители до сих пор не знают, что именно произошло с дочерью в клинике — врачи, проводившие операцию, не отвечают на их вопросы. Причины смерти пациентки до сих пор неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«Я был против операции»

Как рассказал RT муж погибшей Антон Ильин, Екатерина работала экономистом. У неё было два высших образования — экономическое и юридическое. Она воспитывала двоих детей и занималась спортом. В клинику «Триумф Палас» к хирургу Григорию Перекрестову женщина обратилась по совету своей подруги, которая неоднократно у него оперировалась.

«Я был против этой операции. На этой почве у нас даже случались скандалы. Мне кажется, и без этой подтяжки груди любая женщина в этом мире отдаст душу дьяволу за такую фигуру, как у Кати», — говорит Антон.

По словам матери Екатерины Евгении Кудаковой, женщина переживала по поводу своей внешности.

«У Кати было двое деток, которых она кормила грудью. Дети — погодки, кормила она их долго, и грудь испортилась, — рассказывает Евгения. — Это её напрягало. Хотя никаких показаний к операции не было, мы не можем оценить сегодняшние желания молодёжи по поводу внешности. Я была против хирургического вмешательства, но Катя меня поставила перед фактом, а потом скрывала это своё решение, чтобы меня не травмировать. Она знала, как я отреагирую, что буду переживать. Пластический хирург заверил её, что операция пройдёт невероятно просто и легко и что она сможет вернуться домой уже вечером или на следующий день утром».

Операция по коррекции груди стоила 157 тыс. рублей. Перед ней Екатерине были назначены анализы. Противопоказаний по их результатам не было.

«У меня не могло возникнуть мысли, что будет летальный исход, потому что мой ребёнок был абсолютно здоров. У неё никогда ни на что не было аллергии. Она не жаловалась ни на лёгкие, ни на сердце», — говорит Евгения Кудакова.

Родственникам не сообщают, что именно произошло на операционном столе, однако Екатерина скончалась во время хирургического вмешательства, не приходя в сознание.

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50 тысяч рублей на похороны

Операцию проводили хирург клиники «Триумф Палас» Григорий Перекрестов и анестезиолог Зейнал Неджафов.

«О гибели Кати мне сообщил главврач клиники, — рассказывает муж Екатерины. — Такого исхода, конечно, никто не ожидал. Мне показалось, что и для главврача произошедшее стало большим сюрпризом. В клинике мне сообщили, что следствие изъяло у них документацию, а также медикаменты на предмет исследования».

При этом мужчина подчеркнул, что ни хирург Григорий Перекрестов, ни анестезиолог Зейнал Неджафов сами не выходили на связь ни с ним, ни с родителями его жены.

Руководство клиники принесло соболезнования и вернуло родителям Екатерины деньги за операцию. Также медики передали им 50 тыс. рублей на похороны дочери.

«По мне, краеугольным камнем всей этой истории является 24-летний доктор-анестезиолог. Совсем молодой человек, — рассуждает муж Екатерины. — Даже при наличии опыта он не должен работать в платной медицине. В платной медицине должны работать профессионалы своего дела, люди с именем и серьёзным багажом».

Судя по странице Зейнала Неджафова в социальной сети «ВКонтакте», ему действительно всего 24 года. В строке «Место учёбы» указан Первый МГМУ им. Сеченова.

По словам Антона Ильина, мать Екатерины после случившегося писала в социальные сети Перекрестову, пытаясь добиться объяснений.

«Тот чуть ли не в открытую валил всю вину на анестезиолога», — говорит Антон.

Как отмечает мать погибшей, врачи скрывают, какая анестезия использовалась во время операции.

«Перекрестов и Неджафов скрываются и общаться не хотят. Перекрестов пообщался через жену немного с моим внуком, который её нашёл в сети. А когда она уже узнала, что общается со мной, заблокировала аккаунт. Неджафов просто не отвечает и не хочет общаться, хотя мы посылали ему сообщения», — поясняет женщина.

Не первая трагедия

За два года работы клиники это уже не первая трагедия. Так, в феврале 2018 года 47-летняя Анна Валеева выпала из окна 4-го этажа «Триумф Паласа» после липосакции. В результате инцидента Валеева получила многочисленные переломы предплечья и тазовых костей, а также сотрясение мозга. По некоторым данным, на момент падения женщина ещё не пришла в себя после общего наркоза.

По факту произошедшего была инициирована прокурорская проверка, однако, несмотря на это, клиника продолжила свою работу.

ООО «Триумф Палас клиника» было зарегистрировано в марте 2016 года. Владельцем компании является Лариса Караганова, которой также принадлежит ООО «Элит клиник», зарегистрированное по тому же адресу, что и «Триумф Палас»: Москва, Чапаевский переулок, дом 3.

Как отмечают представители Следственного комитета, на данный момент расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека) продолжается.

Допрошено руководство и все сотрудники клиники. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Вчера было девять дней, как мы похоронили Катю. От врачей мы получили лишь заключение о том, что причина смерти не установлена», — сказала Евгения Кудакова.

Она также отметила, что в Следственный комитет их пока что не вызывали. Муж Екатерины скептически оценивает перспективы расследования.

«По моему мнению, найти правду в этой истории будет практически нереально», — считает он.