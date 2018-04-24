Возбуждено уголовное дело из-за смерти женщины во время пластической операции в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины во время пластической операции в одной из частных клиник на севере Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного СК.

По имеющимся данным, 32-летняя пациентка скончалась на операционном столе. Планируется допросить руководство и всех сотрудников клиники. Для установления точной причины смерти назначат судебно-медицинскую экспертизу. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.