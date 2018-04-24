Возбуждено уголовное дело из-за смерти женщины во время пластической операции в Москве

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины во время пластической операции в одной из частных клиник на севере Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного СК.

По имеющимся данным, 32-летняя пациентка скончалась на операционном столе.

Планируется допросить руководство и всех сотрудников клиники. Для установления точной причины смерти назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных