Телетрансляцию инаугурации Путина посмотрели более 5,8 млн граждан России

Телетрансляцию церемонии инаугурации российского лидера Владимира Путина посмотрели свыше 5,8 млн граждан России старше четырёх лет. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

В исследовании приняли участие жители городов с населением больше 100 тыс. человек, передаёт РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, за церемонией наблюдали 5,867 млн россиян старше четырёх лет.

Большинство — порядка 2,156 млн — отдали предпочтение эфиру канала «Россия 1», более 2,145 млн жителей России смотрели церемонию по Первому каналу, третье место — у телеканала НТВ (порядка 1 млн зрителей).

7 мая в Кремле прошла инаугурация Владимира Путина.

После приведения к присяге президент России выступил с обращением к российским гражданам.