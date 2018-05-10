Рыбаки обнаружили тело пропавшего в Бурятии ребёнка
Об этом сообщается на сайте МВД республики.
«Тело малыша было обнаружено сегодня рано утром рыбаками на косе в районе с. Старое Татаурово. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Около тысячи человек искали пропавшего мальчика.
Инцидент произошёл вечером 6 мая. В СК заявили, что мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Через 20 минут женщина вернулась, однако ребёнка там уже не было. Возбуждено уголовное дело о похищении.