В Бурятии около тысячи человек ищут пропавшего двухлетнего мальчика

В Бурятии около 1 тыс. человек участвуют в поисках пропавшего ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД республики Наталью Маслову.

«Около тысячи человек ищут ребёнка: следователи, полицейские… местные жители, сотрудники администрации и 500 волонтёров. Обошли более 1,5 тыс. домов, обследованы колодцы и выгребные ямы. Исследуется дно реки», — заявила Маслова.

Инцидент произошёл вечером 6 мая. Как сообщают в СК, мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Через 20 минут женщина вернулась, однако ребёнка там уже не было. Возбуждено уголовное дело о похищении.

В настоящее время район поисков расширен.

Ранее Newinform сообщало, что сотрудники полиции нашли девятилетнюю девочку, которая самостоятельно отправилась гулять и пропала.