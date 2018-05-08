В Бурятии около тысячи человек ищут пропавшего двухлетнего мальчика

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В Бурятии около 1 тыс. человек участвуют в поисках пропавшего ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД республики Наталью Маслову.
В Бурятии около тысячи человек ищут пропавшего двухлетнего мальчика
  • РИА Новости

«Около тысячи человек ищут ребёнка: следователи, полицейские… местные жители, сотрудники администрации и 500 волонтёров. Обошли более 1,5 тыс. домов, обследованы колодцы и выгребные ямы. Исследуется дно реки», — заявила Маслова.

Инцидент произошёл вечером 6 мая. Как сообщают в СК, мать пошла в гости к сестре и оставила сына играть с другими детьми во дворе. Через 20 минут женщина вернулась, однако ребёнка там уже не было. Возбуждено уголовное дело о похищении.

В настоящее время район поисков расширен.

Ранее Newinform сообщало, что сотрудники полиции нашли девятилетнюю девочку, которая самостоятельно отправилась гулять и пропала.

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