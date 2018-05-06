Уголовные дела возбуждены по факту поджога двух ТЦ Ноябрьска

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Полиция возбудила уголовные дела по факту пожаров в двух торговых центрах Ноябрьска, сообщает Интерфакс.

«Обследование мест возгораний в обоих торговых центрах позволило предположить, что они произошли в результате умышленного поджога», — говорится в сообщении управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По предварительным данным, ущерб от пожаров составил порядка 63 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые путём поджога).

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске произошли пожары в ТЦ «Семья», а также в ТЦ «Таурус».

Также издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.

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