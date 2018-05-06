В МЧС сообщили о ликвидации пожара в ТЦ Ноябрьска

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В МЧС заявили, что пожар в одном из торговых центров города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе был ликвидирован.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

«В 01:53 6 мая (23:53 5 мая мск) пожар ликвидирован на площади ориентировочно 2,2 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на месте возгорания работал 51 человек и 17 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что в одном из торговых центров Ноябрьска произошёл пожар, площадь которого составляет как минимум 2,2 тысячи квадратных метров.

В октябре 2017 года URA.RU передавало, что в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.

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