В одном из торговых центров Ноябрьска произошёл крупный пожар

Возгорание произошло в одном из торговых центров города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«В 23:00 (21:00 мск) поступила информация на пульт пожарной охраны о возгорании в ТЦ «Семья», на данный момент происходит тушение пожара. По предварительной информации, пострадавших нет», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в момент возгорания посетителей в здании не было.

Площадь пожара составляет по меньшей мере 2,2 тысячи квадратных метров.

Ранее источник сообщил об эвакуации людей в связи с пожаром в ТЦ в Иванове.

Также издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.