Источник сообщил об эвакуации людей в связи с пожаром в ТЦ в Иванове

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В торгово-развлекательном центре «Евроленд» в Иванове произошло возгорание, эвакуированы порядка 200 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из здания были выведены 200 человек (в том числе 50 человек — пожарно-спасательными подразделениями)», — сказал он.

Отмечается, что загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 20 кв. м.

Ранее сообщалось, что в ТЦ и кинотеатрах Москвы выявили более 11 тысяч нарушений.

Также издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.

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