Источник сообщил об эвакуации людей в связи с пожаром в ТЦ в Иванове
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Из здания были выведены 200 человек (в том числе 50 человек — пожарно-спасательными подразделениями)», — сказал он.
Отмечается, что загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 20 кв. м.
Ранее сообщалось, что в ТЦ и кинотеатрах Москвы выявили более 11 тысяч нарушений.
Также издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.